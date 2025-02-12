В «Пятерочке» отметили рост популярности свежей выпечки и свежесваренного кофе

В «Пятерочке» в 2024 году купили 1,5 млрд единиц выпечки и 100 млн кружек кофе

Перекус в виде свежей выпечки и чашки ароматного кофе ежедневно выбирают миллионы россиян, сообщают аналитики «Пятерочки».

Так, покупатели в 2024 году приобрели выпечку разных видов собственного производства торговой сети 1,5 млрд раз, а также купили более 107 млн чашек кофе.

Как рассказал директор департамента категории «Готовая еда» «Пятерочки» Антон Воеводин, выпечка стала одной из любимых категорий покупателей торговой сети.

По его словам, в прошлом году эта продукция попала в каждый десятый чек, а рост продаж превысил 50%.

«Этому способствовало как активное оснащение магазинов пекарнями — сегодня уже более чем в 70% сети установлены хлебопечи, так и спецпредложения, благодаря которым наши гости могут приобретать выпечку и кофе с дополнительной экономией», — добавил он.

В компании уточнили, что больше всего любителей выпечки проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске. При этом чаще покупатели в 2024 году выбирали сытную выпечку — ее приобретали около 632 млн раз. В свою очередь, сладкую выпечку купили 574 млн раз.

Лидером продаж в ассортименте собственных пекарен сети стали «Язычки слоеные с сахарной посыпкой», которые в 2024 году купили 60 млн раз. При этом «Улитки греческие с курицей и картофелем» приобрели 58 млн раз, а «Хачапури с сыром и ветчиной» — 51 млн раз.

Как отметили в «Пятерочке», покупатели сети не любят есть всухомятку. Это подтверждают продажи свежесваренного кофе — его в 2024 году приобретали в 2,3 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Всего в прошлом году клиенты торговой сети выпили более 107 млн чашек кофе. При этом кофемашинами на сегодняшний день оснащены почти 65% «Пятерочек».

Регионами-лидерами по покупке кофе в прошлом году стали Москва, Краснодар, Московская область, Санкт-Петербург и Новороссийск.