В Москве бросились скупать один тип квартир

Москвичи по итогам января 2025 года покупали квартиры на вторичном рынке недвижимости на 27% больше по сравнению с показателями за аналогичный месяц прошлого года, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на данные столичного управления Росреестра.

Всего, пишет издание, в январе в Москве заключили 9500 договоров купли-продажи на передачу жилья, что на 2000 больше, чем в январе 2024 года.

Как подчеркнули в ведомстве, за все время статистических наблюдений больше за этот месяц было зафиксировано только в 2019 году — 9853 сделки.

В среду в компании «Метриум» сообщили, что в Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот. Цены на новостройки, находящиеся на этапе отделочных работ (близкие к завершению), менялись интенсивно. Исключением стал массовый сегмент, где на этом этапе объекты недвижимости за 2024 год практически не подорожали, а даже стали немного доступнее.

Ранее стало известно, на сколько выросла цена на вторичное жилье.