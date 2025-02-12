Новак оценил низкий уровень безработицы в России

Низкий уровень безработицы в России стал долгосрочным трендом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Реальные денежные доходы населения за минусом инфляции по итогам года увеличились на 8,4% на фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума 2,3% к концу года. Очевидно, что такой низкий уровень безработицы — долгосрочный тренд в сегодняшних условиях», — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что в настоящее время дефицит кадров наблюдается только в отдельных секторах экономики. По его словам, правительству нужно учитывать этот факт и максимально стимулировать рост производительности труда.

Накануне замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Сергей Музыченко заявил, что отсутствие кадров стало главной проблемой отрасли строительства в России по итогам 2024 года. Он отметил, что на сегодняшний день проблема сохраняется — сектору не хватает квалифицированных работников.

Ранее эксперт заявил о вреде низкой безработицы для развития бизнеса в России.