Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась перед решением Центробанка

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 21,44%
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в феврале, сообщила пресс-служба Банка России.

Отмечается, что перед следующим заседанием регулятора по поводу уровня ключевой ставки (состоится 14 февраля, в эту пятницу) банки опустили показатель в среднем до 21,44%.

Во второй и третьей декадах января он составлял 21,52% и 21,47% соответственно.

На прошлой неделе инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова сообщила, что на следующем заседании Центрального банка РФ ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22–23%.

По ее словам, на рост ключевой ставки влияют сразу несколько основных факторов: высокая инфляция, переизбыток денежной массы, дополнительные расходы из бюджета страны, курс доллара, санкции.

Ранее эксперт объяснил, в чем может заключаться опасность снижения ключевой ставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами