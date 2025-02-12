Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась перед решением Центробанка

ЦБ: Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 21,44%

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась в феврале, сообщила пресс-служба Банка России.

Отмечается, что перед следующим заседанием регулятора по поводу уровня ключевой ставки (состоится 14 февраля, в эту пятницу) банки опустили показатель в среднем до 21,44%.

Во второй и третьей декадах января он составлял 21,52% и 21,47% соответственно.

На прошлой неделе инвестиционный советник, основатель и генеральный директор ООО «Международный онлайн-университет инвестиций» Юлия Кузнецова сообщила, что на следующем заседании Центрального банка РФ ключевая ставка может вновь вырасти — на этот раз до 22–23%.

По ее словам, на рост ключевой ставки влияют сразу несколько основных факторов: высокая инфляция, переизбыток денежной массы, дополнительные расходы из бюджета страны, курс доллара, санкции.

Ранее эксперт объяснил, в чем может заключаться опасность снижения ключевой ставки.