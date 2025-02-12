В России в январе подешевели несколько важных продуктов

АКОРТ: в январе сильнее всего подешевели рис, свинина, пшено, яйца и морковь

Список подешевевших социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в январе 2025 года возглавили пшено, рис, яйца, морковь и свинина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в мониторинге аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли.

Минимальные цены на рис и пшено по сравнению с декабрем в крупных сетях в январе упали на 4,5%, на свинину — на 3,1%. На 3% подешевели куриные яйца, на 2,9% — морковь, на 2% — соль, на 0,9% — сахар-песок. Немного снизилась стоимость сливочного масла и свеклы. В целом по стране за этот же период упали цены на гречку, куриные яйца, баранину, хлебобулочные изделия из пшеничной муки и морковь.

Наибольший рост цен в январе показали мороженая рыба — на 10,9%, говядина — на 5,2%, подсолнечное масло — на +4,5%, капуста — на 3,7% и чай черный байховый — на +3,7%.

По словам председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева, в январе 2025 года динамика цен на социально значимые продовольственные товары замедлилась втрое по сравнению с предыдущим месяцем,в том числе «благодаря усилиям ритейлеров по сдерживанию цен и удержанию предельно низких наценок».

«Обеспечение населения качественными товарами по максимально доступным ценам остается приоритетной задачей федеральной розницы на 2025 год», — подчеркнул Караваев.

Ранее в России спрогнозировали снижение цен на несколько продуктов.