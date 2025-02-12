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Власти Словакии рассказали, что Украина получает российский газ от заграничных партнеров

МИД Словакии: Киев получает российский газ через зарубежных партнеров
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РИА Новости

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Украина продолжает получать российский газ через словацкий газопровод. Об этом он написал в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бланар уточнил, что Киев перекупает российский газ у иностранных компаний.

«Через словацкую территорию на Украину течет русский газ, который Украина купила за границей», — поделился Бланар.

Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны на востоке страны. Министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии.

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне резкого подорожания. В газете отметили, что цены на газ в Европе в три-четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах, что оказывает серьезное влияние на европейские компании.

Ранее стало известно, что экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» обновил рекорд.

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