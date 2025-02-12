В ЕК изучают возможность введения временного потолка цены на газ в Евросоюзе

Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне резкого подорожания. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, на текущей неделе цены на природный газ достигли показателей, превышающих значения последних двух лет. В публикации говорится, что к росту цен могли привести низкие температуры и отсутствие ветра, что препятствовало производству энергии из возобновляемых источников.

В газете отметили, что цены на газ в Европе в три-четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах, что оказывает серьезное воздействие на европейские компании. В статье подчеркивается, что ЕК рассматривает вариант ограничения цен в рамках обсуждения документа, который будет представлен в марте.

По словам одного из европейских дипломатов, некоторые страны – члены Евросоюза могут «неохотно» принять решение о введении ограничения цен.

До этого глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее.

Ранее Украина сделала Европе предложение по газу.