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Власти Венгрии заявили, что нашли решение по оплате российских энергоносителей

Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате российского газа в условиях санкций США
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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью РИА Новости, что Будапешт нашел решение по оплате российских энергоносителей в условиях действия американских санкций в отношении Газпромбанка.

«У меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной, но, если вы все хотите найти решение, вы должны это сделать, и мы это сделали. Мы нашли решение, это техническая проблема», — поделился Сийярто.

Он уточнил, что ограничения со стороны США являются разочаровывающим шагом, к тому же администрация экс-президента США Джо Байдена понимала, что из-за них могут пострадать союзники.

До этого Сийярто говорил, что Венгрия дала понять Европейской комиссии (ЕК), что ей не нужны гарантии энергобезопасности от Украины.

По его словам, с одной стороны, Будапешт платит за то, чего никогда не создавал, «а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения».

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не допустит продления санкций ЕС против РФ без гарантий безопасности.

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