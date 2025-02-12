Названо, какие автомобили угоняют в России чаще остальных

Директор РСА Ефремов: наиболее угоняемыми авто в 2024 году стали Hyundai и Chery

Чаще остальных злоумышленники в России угоняют автомобили корейской марки Hyundai и корейского бренда Chery, пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение директора по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова.

На третьем и четвертом месте по числу угонов — южнокорейская Kia и российский ВАЗ, отметил эксперт.

По словам Ефремова, всего за 2024 год угнали больше 350 автомобилей (и легковых и грузовых). Он подчеркнул, что первое место среди застрахованных автомобилей по этому показателю занимают произведенные в Китае, второе — корейские, третье — отечественного производства.

Причиной угонов являются дефицит запчастей и сроки их поставок в Россию, считает директор РСА. Под заказ чаще остальных угоняют корейские модели Santa Fe и Sorento, добавил он.

Накануне аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в России за период с 3 по 9 февраля 2025 года было продано 20,8 тыс. новых легковых машин, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года. Лидером стала Lada, на долю которой пришлось 30,3% от общего количества проданных новых легковых автомобилей.

Ранее были названы самые угоняемые автомобили в 2024 году.