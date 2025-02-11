Названы самые популярные автомобили у россиян

В России за период с 3 по 9 февраля 2025 года было продано 20,8 тыс. новых легковых машин, что на 5% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером стала Lada, на долю которой пришлось 30,3% от общего количества проданных новых легковых автомобилей. Далее следуют Haval (12,1%), Chery (11,1%), Geely (6,8%), Changan (6,4%), Omoda (2,6%), Jetour (2,2%) и Jaecoo (2,1%). Замыкают топ-10 Belgee (1,9%) и Exeed (1,8%).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее была названа средняя цена нового легкового автомобиля в России.