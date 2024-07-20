Посол в Афганистане: товарооборот Москвы и Кабула вырос в несколько раз

Сотрудничество России и Афганистана в сфере поставок нефтепродуктов уже началось. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По словам дипломата, такое сотрудничество уже вовсю развивается. Таким образом он прокомментировал заявления властей Афганистана о намерении наладить с Россией сотрудничество в сфере продовольственной безопасности и поставок нефтепродуктов.

Жирнов также отметил, что двусторонний товарооборот вырос в несколько раз. Это произошло прежде всего за счет поставок из России муки, пшеницы, топлива и горюче-смазочных материалов — бензина, керосина, моторных масел, дистиллятов, добавил он.

До этого Жирнов заявил, что Россия будет исходить из своих интересов в признании талибов (организация запрещена в России) и исключения «Талибана» из списков террористических организаций.

В мае этого года спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что российские Министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину о том, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций.

Ранее Афганистан сообщил о стремлении к взаимодействию с международным сообществом.