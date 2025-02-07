Экономисты прогнозируют падение рубля к доллару к концу 2025 года

ТАСС: рубль будет постепенно ослабляться к доллару к концу 2025 года

Рубль будет постепенно ослабляться к доллару к концу 2025 года, несмотря на нынешний крепкий курс. Об этом заявили опрошенные ТАСС экономисты.

«Если рассуждать с точки зрения сезонного фактора, февраль — апрель — наиболее благоприятное время для рубля, то есть рубль в этот период бывает наиболее крепок. Это связано с сильными показателями платежного баланса страны», — заявил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.

Его коллега, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес капитал» Юрий Кравченко отметил, что начало года также характеризуется сильными позициями для рубля из-за процесса подготовки участников рынка к налоговым платежам. Но, как добавил экономист «Ренессанс капитала» Андрей Мелащенко, к концу года рубль будет снижаться параллельно снижению экспортной выручки.

Таким образом, прогноз к концу года составит около 110 рублей за один доллар.

До этого стало известно, что объем валютных вкладов россиян снизился до 2,7 трлн рублей, что составляет 6,8% от общего объема депозитов. Этот показатель стал минимальным с 2008 года.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются в ЦБ из-за начислений процентов по вкладам.