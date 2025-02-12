Работу «Светофора» в Москве назвали угрозой населению

Суд посчитал работу сети гипермаркетов низких цен «Светофор» в Москве угрозой населению из-за антисанитарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Обнаруженные <..> нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, способствуют распространению массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний», — говорится в материалах суда.

Сейчас в Москве приостановлена работа более десяти магазинов сети.

Россельхознадзор выявил грубые нарушения в десятках магазинов «Светофор».

Инспекторы ведомства проверили ряд магазинов и установили, что при продаже молочной, мясной и рыбной продукции в ряде торговых точек не было товаросопроводительных документов, отсутствовала маркировка, были товары с истекшим сроком годности, а некоторые продукты были без упаковки и хранились с нарушением температурного режима.

Ранее в России оценили влияние ухода «Светофора» на других ритейлеров.