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В России оценили влияние ухода «Светофора» на других ритейлеров

Специалист Деревсков: уход «Светофора» может привести к подорожанию товаров
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Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Уход торговой сети «Светофор» может оказать «двойственное влияние» на российских ретейлеров. Об этом газете «Известия» рассказал возглавляющий консалтинговую компанию «Старт качества» Константин Деревсков.

По его словам, прежде всего другие игроки станут тщательнее отслеживать состояние своих товаров, чтобы не повторить опыт сети, в которой были выявлены множественные нарушения санитарных норм. При этом «Светофор» входит в пятерку самых крупных федеральных ритейлеров, поэтому его закрытие может спровоцировать повышение цен на продовольственные товары, предупредил эксперт.

Кроме того, может произойти рост себестоимости товаров в других торговых сетях, потому что что дискаунтеры конкурируют на рынке за счет реализации продукции по более низким ценам, заключил Деревсков.

29 января сообщалось, что половина магазинов «Светофор» в Москве могут приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора. Суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток. Всего в Москве и Московской области работают несколько десятков магазинов сети гипермаркетов низких цен «Светофор».

Ранее глава «Руспродсоюза» сообщил, что половина исков к розничным сетям касается «Светофора».

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