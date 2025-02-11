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В Москве подорожали квартиры

Риелтор Сырцов: московские новостройки всех сегментов подорожали в январе
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В столице подорожали квартиры, об этом рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«По итогам января 2025 года средняя цена квадратного метра в новостройках столицы, включая Новую Москву, составила 559,8 тыс. рублей. За месяц показатель вырос на 4,7%. Массовые новостройки за январь подорожали на 4,5% (до 338,8 тыс. рублей за кв. м), проекты бизнес-класса — на 2,5% (до 472,7 тыс. рублей за кв. м), премиум-класса — на 2,2% (до 802,1 тыс. рублей за кв. м), элитные проекты выросли в цене на 2,3% (до 2,19 млн рублей за кв. м), ЖК Новой Москвы — на 2,6% (до 256,4 тыс. рублей за кв. м)», — отметил Сырцов.

По его словам, в разрезе округов наиболее заметные изменения средней цены произошли в Троицком административном округе Новой Москвы, где новостройки подорожали на 7,1% (до 266,3 тыс. рублей за кв. м). Сырцов уточнил, что с октября 2024 года Троицкий округ опережает по средней цене Зеленоградский, хотя последний де-юре относится к Старой Москве.

Эксперт объяснил тенденцию сезонным фактором (сворачивание новогодних скидок, а также реакция девелоперов на повышение различных тарифов с нового года и дальнейший рост банковских ставок), возможным выходом ключевой ставки (21%) на плато и сохранением высокой инфляции (9,52% по итогам 2024 года).

Ранее россиян предупредили о подорожании загородных домов.

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