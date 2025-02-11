Стало известно, как работодатели относятся к служебным романам

Почти половина — 42% — работодателей не против романтических отношений между сотрудниками. Такой вывод следует из результатов опроса, проведенного центром «Профессии будущего» и деловой социальной сетью TenChat ко Дню всех влюбленных. Результаты есть у «Газеты.Ru».

66% респондентов признались, что в их коллективе уже случались романы. При этом они подчеркнули, что это никак не мешало выполнению трудовых обязанностей. 21% работодателей заявили, что в их организациях такие отношения запрещены, а 12% не замечали подобных случаев.

Главной причиной возникновения служебных романов, по мнению участников опроса, является недостаток свободного времени (33 %). Также на это могут повлиять проблемы в личной жизни (28%) и совместная работа над проектом, в процессе которой люди лучше узнают друг друга (24%). 15% работодателей считают, что подобные отношения возникают из-за несоблюдения профессиональных границ.

Среди возможных рисков, связанных с романами на работе, 30% респондентов отмечают сплетни, а также манипуляции со стороны руководства (2%). 22% опрошенных полагают, что служебные отношения могут стать причиной увольнения одного из сотрудников, а 20% думают, что это приведет к конфликтам в коллективе.

«Работодателям следует подходить к служебным романам аккуратно, учитывая особенности корпоративной культуры и специфику деятельности компании. Простые запреты зачастую неэффективны, ведь чувства сложно контролировать. Гораздо важнее создать такую атмосферу в коллективе, где сотрудники будут чувствовать себя комфортно и безопасно, а личные взаимоотношения не станут препятствием для их профессионального роста», — рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

По вопросу, должна ли компания установить запрет на романтические отношения между работниками, мнения разделились. Треть опрошенных работодателей считает, что это личное дело каждого, в то время как 12% уверены, что строгие правила необходимы. 25% отмечают, что подобные ограничения могут нарушить доверие между начальством и подчиненными.

В случае возникновения служебного романа 39 % компаний отметили, что проигнорируют ситуацию и не будут вмешиваться в личные дела работников. 16,6% работодателей лишили бы за это премии, а 15% даже готовы уволить влюбленных сотрудников.

«Служебные романы — как огонь на кухне: могут согреть атмосферу в коллективе, а могут спалить всю команду дотла. Это не только про эмоции, но и про командную химию. Когда отношения строятся на уважении и профессионализме, они могут укреплять коллектив, повышать вовлеченность и даже становиться основой крепкого партнерства — в работе и в жизни. Главное, чтобы личное не мешало общему делу», — отметила генеральный директор сервиса для поиска работы и подбора сотрудников TenHunter Мария Лобанова.

В исследовании приняли участие более 600 российских компаний.

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