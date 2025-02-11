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Названа причина потери доходов строительными компаниям

Аналитик Радченко заявила о потере дохода строительными фирмами
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российские строительные компании в последние годы недополучают значительную часть прибыли, так что можно завить об их «обезжиривании», заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с изданием NEWS.ru.

Она связала «обезжиривание» с отсутствием массовой льготной ипотеки, подорожанием стройматериалов и рабочей силы, а также ростом доходов только у узкой категории граждан. По ее словам, число оформлений россиянами кредитов на покупку недвижимости на рынке новостроек снизилось на треть.

При этом, по словам Радченко, нельзя говорить, что рынок замер — по крайней мере, вторичный. Там в настоящее время более активно идут сделки: россияне продают жилье, чтобы приобрести квартиру в новостройке, отметила она.

В первой половине декабря газета «Известия» со ссылкой на сообщение директора по развитию компании «Движение» Радика Нигматуллина написала, что строительные компании начали избавляться от купленных под застройку участков из-за сложной ситуации на рынке. По его словам, компании видят в незастроенных участках потенциальные убытки, поэтому стремятся от них избавиться.

Ранее застройщики назвали инструмент, заменивший россиянам ипотеку.

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