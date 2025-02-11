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Предпринимателям Ставрополья предложили принять участие в конкурсе стартапов

ВТБ поддержал конкурс стартапов для предпринимателей «Бизнес Баттл»
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Ставропольские предприниматели смогут принять участие в конкурсе стартапов «Бизнес Баттл», заявить о себе, получить поддержку опытных бизнес-экспертов. Наставниками команд выступят представители ВТБ и ведущие бизнесмены региона. Об этом сообщили в пресс-службе банка, при поддержке которого реализуется проект.

«Бизнес Баттл» нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к предпринимательству.

Под руководством наставников участники проекта будут учиться анализировать рынок, составлять маркетинговые стратегии, бизнес-планы и финансовые модели.

Финалисты представят свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего наставники выберут победителей общим голосованием.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников назвал всестороннюю поддержку бизнеса одной из стратегических задач банка.

Он отметил, что проект «Бизнес Баттл» уже стал традицией в Калининграде, а теперь расширяет свою географию.

«ВТБ заинтересован в дальнейшем расширении проекта и его реализации в еще большем количестве регионов России. Благодаря масштабированию конкурса больше начинающих предпринимателей по всей стране смогут получить ценные знания и опыт, которые помогут им достичь успеха», — заявил Денис Бортников.

Он добавил, что за время существования проекта, при поддержке ВТБ, конкурс позволил реализовать несколько десятков стартапов.

«Бизнес Баттл» стартует в Ставрополе в начале апреля. Первый сезон откроется пленарной дискуссией по направлению экономического развития края при участии главы региона.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что развитию малого и среднего бизнеса в регионе уделяется особое внимание.

«Мы внедряем механизмы поддержки, которые помогают повышению деловой активности. И приветствуем инициативы бизнеса, которые направлены на достижения тех же целей. Уверен, что стартующий в крае «Бизнес Баттл» создаст для нашего бизнес-сообщества дополнительный инструмент для успешного запуска проектов», — заявил губернатор.

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