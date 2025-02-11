Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы

РБК: российские магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на низкую стоимость электроники на маркетплейсах. Об этом сообщает РБК.

Продавцы утверждают, что маркетплейсы снижают цены на товары до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет, что является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц. Это в свою очередь якобы приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли.

В результате маркетплейсы привлекли большое количество покупателей на свои площадки, а в розничных магазинах в 2024 году продажи электроники и бытовой техники упали на 16% в натуральном выражении.

С января по июнь 2024 года маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении, говорится в статье.

В РАТЭК пожаловались, что из-за маркетплейсов розничным сетям приходится сокращать свою деятельность, чтобы оптимизировать расходы, — в том числе закрывать магазины, уменьшать ассортимент и переходить на агентскую модель продажи товаров.

Год назад ФАС признала, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов в России.

Ранее Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись.