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Тысячи золотых слитков изъяли из Банка Англии

Из Банка Англии за последние месяцы изъяли 8 тысяч золотых слитков
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Umit Bektas/Reuters

За последние несколько месяцев из хранилищ было изъято около 8 тысяч золотых слитков. Об этом пишет The Telegraph.

По данным источника, мера принята на фоне опасений последствий торговой войны с США.

В банке сообщили, что в учреждение стали поступать многочисленные запросы на изъятие слитков после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке выросли выше стоимости на наличное золото в Лондоне. Инвесторы опасаются, что президент США Дональд Трамп введет налоговые пошлины.

В ноябре глава Банка Англии Эндрю Бейли заявлял, что Великобритании стоит поработать над отношениями с Евросоюзом. Охлаждение отношений с ЕС плохо влияет на британскую экономику.

Brexit уже обошелся Великобритании в £140 млрд, а к середине следующего десятилетия может ухудшить положение страны на £311 млрд. Однако несмотря на трудности, в Лондоне не рассматривают возможности возвращения в ЕС.

Ранее Банк Англии снизил ключевую ставку.

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