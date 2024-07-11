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Мужчина рассказал, что ест сушеных насекомых вместо чипсов

Mothership: сингапурец ест сушеных насекомых вместо чипсов, считая, что это полезнее

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Chace Foo Maosheng/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Сингапура рассказал, что ест сушеных насекомых вместо чипсов, пишет Motherhsip. По его словам, это намного полезнее и вкуснее.

Как рассказал мужчина по имени Фу Маошэна, впервые он попробовал насекомых в 2015 году. Это произошло после того, как его приятель привез из Таиланда жареных бамбуковых червей.

«По вкусу это немного похоже на то, как если бы вы ели рисовые хлопья», — вспоминает Фу.

Маошэна добавил, что перед тем, как впервые съесть насекомое, он уже примерно знал, какими они будут на вкус, поэтому не испытывал к такой еде чувство отвращения. Кроме того, мужчина вспоминает, что тяга к насекомым у него с детства — его первым домашним животным был таракан.

Фу раз в год покупает несколько упаковок сушеных насекомых, которых ест вместо чипсов. Он считает, что это намного полезнее, чем классические снэки. Сингапурец добавил, что предпочитает сверчков, муравьев и цикад.

«И я бы не сказал, что гурман. Просто всегда открыт для чего-то нового», — подытожил Маошэна.

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