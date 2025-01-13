«Поедает сверчков»: в Совфеде посмеялись над Николь Кидман

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посмеялся над голливудской актрисой Николь Кидман, которая поедает насекомых в новом шоу журнала Vanity Fair «Театр тайных талантов». Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Представителя Совфеда обеспокоило, что Кидман поедает сверчков, жуков и живых гусениц, и сравнил эту пищевую привычку с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Помимо того, что она сама не вполне нормальная, она явно продвигает «повестку» Билла Гейтса и других глобализаторов, пытающихся превратить людей в энтомофагов — пожирателей насекомых. Продвижение энтомофагии — один из ключевых элементов всемирной либеральной «Большой перезагрузки» («The Big Reset»), наряду с массовой вакцинацией, трансгендерной «революцией», отрицанием системы двух полов, пропагандой смены пола у детей и т.д.» — рассуждает сенатор.

Пушков также пошутил, что если Кидман глотает насекомых не жуя, то во сне они могут поползти обратно.

В шоу Vanity Fair звезды Голливуда демонстрируют свои тайные таланты: Опра Уинфри убирает за собаками, Эмма Стоун прыгает на пого-стике, а Натали Портман переводит сленговые слова с иврита.

Накануне Николь Кидман раскрыла секрет счастливого брака с Китом Урбаном.

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