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Риелтор назвал опасность покупки квартир в новостройках в рассрочку

Риелтор Сырцов: рынку грозят дефолты из-за массовой покупки жилья в рассрочку
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Массовая покупка квартир в новостройках в рассрочку грозит рынку дефолтами. Об этом заявил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с РИА Новости.

«Массовость таких сделок, конечно, ведет к накоплению дефолтных рисков», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что рассрочку не контролируют банки, а в случае ухудшения экономической ситуации многие покупатели окажутся неплатежеспособными.

«Застройщики также получают риски, кредитуя за свой счет покупателей жилья», — подчеркнул риелтор.

Сырцов добавил, что девелоперы «фактически занимаются непрофильным бизнесом».

10 февраля стало известно, что Центральный Банк России зафиксировал рост продаж недвижимости в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики. По словам представителя регулятора, есть три основных риска такой рассрочки: скрытый рост долговой нагрузки покупателей (их задолженность перед застройщиком не поступает в бюро кредитных историй), ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за плохой наполняемости счетов эскроу.

Ранее сообщалось, что новые квартиры в России подорожают на 7% в 2025 году.

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