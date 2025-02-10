Риелтор назвал опасность покупки квартир в новостройках в рассрочку

Массовая покупка квартир в новостройках в рассрочку грозит рынку дефолтами. Об этом заявил управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с РИА Новости.

«Массовость таких сделок, конечно, ведет к накоплению дефолтных рисков», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что рассрочку не контролируют банки, а в случае ухудшения экономической ситуации многие покупатели окажутся неплатежеспособными.

«Застройщики также получают риски, кредитуя за свой счет покупателей жилья», — подчеркнул риелтор.

Сырцов добавил, что девелоперы «фактически занимаются непрофильным бизнесом».

10 февраля стало известно, что Центральный Банк России зафиксировал рост продаж недвижимости в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики. По словам представителя регулятора, есть три основных риска такой рассрочки: скрытый рост долговой нагрузки покупателей (их задолженность перед застройщиком не поступает в бюро кредитных историй), ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков из-за плохой наполняемости счетов эскроу.

Ранее сообщалось, что новые квартиры в России подорожают на 7% в 2025 году.