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Банки России начали снижать ставки по вкладам

РИА: несколько крупных банков России начали снижать ставки по рублевым вкладам
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Игорь Самойлов/РИА Новости

Крупные банки России продолжают снижать процентные ставки по рублевым вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, ВТБ с 4 февраля сократил максимальную ставку на рублевые вклады на полгода до 22,6% годовых (против 23%). Россельхозбанк уменьшил ставки на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев составила 22,5% годовых.

В Сбербанке ставки по пополняемым вкладам на полгода снизились на 0,75 процентного пункта до 22,25% годовых.

Альфа-банк также понизил ставки по вкладам сроком до одного года примерно на 0,5-1-процентный пункт.

«Абсолют банк» понизил ставки по обычному вкладу на 0,25 процентного пункта.

Также Совкомбанк и «МТС Банк» сообщили о планах пересмотреть ставки в сторону снижения, но пока максимальная доходность составляет 2,25% и 22,8% годовых соответственно.

В «Новиком банк» и «Почта банк» заявили, что пока не думают менять условия по вкладам, а банк «Дом.РФ» в свою очередь повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 23,2% годовых.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит ждать снижения ключевой ставки.

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