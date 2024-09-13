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«Лемана про» уберет из продажи наборы для ванны с Буддой после скандала

«Лемана про» снимет с продажи наборы для ванных с изображением головы Будды

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сеть «Лемана про» снимет с продажи предметы для ванных комнат и санузлов с изображением головы Будды, после требования Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) изъять из магазинов ершики для унитаза с изображением головы духовного учителя. В пресс-службе компании сообщили ТАСС, что в интернет-магазине продукции уже нет.

«Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов «Лемана про», — заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что компания с глубоким уважением относится к чувствам верующих и сожалеет о сложившейся ситуации.

Глава ЦДУБ Геше Йонтен (Сергей Киришов) заявил, что увидел в соцсетях магазина карточку товара с ершиком для унитаза с изображением головы Будды. Он пообещал, что организация будет добиваться изъятия из магазинов «Лемана про» этого товара. Йонтен назвал продажу таких товаров недопустимой, поскольку они оскорбляют религиозные чувства буддистов.Также он отметил, что в магазине были и другие предметы для ванной и туалета с этим изображением.

Ранее президент Шри-Ланки пообещал потратить $3,3 млн на изучение связи буддизма с ИИ.

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