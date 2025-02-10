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Стало известно, каким образом Молдавия получает российский газ

Profit.ro: Молдавия получает через Румынию российский газ, закупаемый на биржах
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Konstantin Chernichkin/Reuters

Молдавия в последнее время приобретает на биржах и импортирует через Румынию рекордные объемы газа, до 85 ГВт-ч, что составляет около трети всего внутреннего производства румынских компаний — 256 ГВт-ч., написал румынский экономический портал Profit.ro.

Как пишет портал, скорее всего, Молдавия приобретает через Румынию именно российский газ, который Бухарест получает из Болгарии по газопроводу «Турецкий поток» и который перепродают трейдеры государственной компании Energocom в Кишиневе на румынской и болгарской фондовых биржах.

Издание уточняет, что топливо для Молдавии в основном приобретается на спотовых рынках, управляемых Румынской товарной биржей, где стоимость топлива выросла до самого высокого уровня за последние два года.

В первой половине января временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия впервые закупила газ у Болгарии и получила его по Трансбалканскому коридору.

Ранее в МИД РФ раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с Приднестровьем.

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