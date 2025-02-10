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Авиаперелеты между Россией и Таджикистаном могут стать дешевле

Посол Григорьев: РФ и Таджикистан хотят снизить цены на перелеты между странами
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Таджикистан прорабатывают вопрос снижения стоимости авиаперелетов между странами. Об этом заявил посол РФ в республике Семен Григорьев в беседе с ТАСС.

«Ведется активная работа по созданию условий для увеличения туристического потока, включая увеличение количества авиарейсов и снижение стоимости перелета», — отметил он.

По его словам, Россия входит в пятерку стран, граждане которых наиболее активно совершают туристические поездки в Таджикистан. В частности, с января по август 2024 года республику посетили 117,29 тыс. российских туристов, добавил Григорьев.

В конце января стало известно, что все российские авиакомпании должны сформировать к сентябрю 2025 года ценовую политику. По данным «Известий», отсутствие внутреннего документа о тарифной политике будет рассматриваться как «нарушение приказа».

По словам генерального директора Центра стратегических разработок на транспорте Антона Кореня, в текущий момент ведется дискуссия о том, что необходимо определить экономически обоснованный тариф, относительно которого будет анализироваться общая рентабельность по рейсу. Он добавил, что таким образом можно будет решить вопрос более доступных авиаперелетов.

Ранее глава комиссии Госсовета назвал цены на авиабилеты несемейноцентричными.

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