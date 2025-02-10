Банки в РФ стали отклонять подавляющее большинство заявок на потребительские кредиты

Российские банки стали отклонять 95% заявок на предоставление потребительских займов. Об этом, ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Сравни», сообщает газета «Известия».

В январе 2025 года уровень одобрения кредитов в банках снизился до беспрецедентно рекордного минимума, составив всего 5%. Для сравнения, в январе 2024 года одобрялось 22% заявок.

По словам экспертов, процент одобрения выдачи кредитов уменьшался большую часть прошлого года. Рынок розничного кредитования сократился в связи с жесткой политикой Центрального банка России, повысившего до 21% ключевую ставку и ужесточившего количественные ограничения на оформление ссуд высокорискованным заемщикам. В связи с этим происходит одновременное снижение спроса со стороны клиентов и сокращение рискованных выдач банками.

Эксперты делают вывод, что из-за предполагаемого сохранения в течение длительного времени высокой ключевой ставки финансовые учреждения смело идут на ужесточение кредитной политики, получая при этом целевую доходность с меньшим уровнем риска.

3 февраля экономист Владимир Григорьев заявил, что в России опасно растет доля микрозаймов.

Ранее россияне пожаловались в Центробанк из-за начислений процентов по вкладам.