Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банки в РФ стали отклонять подавляющее большинство заявок на потребительские кредиты

«Известия»: российские банки одобряют всего 5% заявок на предоставление кредитов
close
Global Look Press

Российские банки стали отклонять 95% заявок на предоставление потребительских займов. Об этом, ссылаясь на данные финансового маркетплейса «Сравни», сообщает газета «Известия».

В январе 2025 года уровень одобрения кредитов в банках снизился до беспрецедентно рекордного минимума, составив всего 5%. Для сравнения, в январе 2024 года одобрялось 22% заявок.

По словам экспертов, процент одобрения выдачи кредитов уменьшался большую часть прошлого года. Рынок розничного кредитования сократился в связи с жесткой политикой Центрального банка России, повысившего до 21% ключевую ставку и ужесточившего количественные ограничения на оформление ссуд высокорискованным заемщикам. В связи с этим происходит одновременное снижение спроса со стороны клиентов и сокращение рискованных выдач банками.

Эксперты делают вывод, что из-за предполагаемого сохранения в течение длительного времени высокой ключевой ставки финансовые учреждения смело идут на ужесточение кредитной политики, получая при этом целевую доходность с меньшим уровнем риска.

3 февраля экономист Владимир Григорьев заявил, что в России опасно растет доля микрозаймов.

Ранее россияне пожаловались в Центробанк из-за начислений процентов по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами