СМИ утверждают, что заявления Трампа могут повлиять на ситуацию в Красном море

Слова президента США Дональда Трампа о желании «взять под контроль» сектор Газа угрожают судоходной отрасли возобновлением активности йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Красном море. Об этом сообщает Financial Times.

По словам директора компании по грузоперевозкам Norden Яна Риндбо, заявления Трампа только усилили ощущение нестабильности на Ближнем Востоке, а также увеличили риск того, что хуситы не станут «сидеть тихо».

Руководитель компании Maersk Винсент Клерк считает, что его фирма должна быть уверена в том, что вернется к перевозкам через Суэцкий канал «не всего лишь на пару месяцев», так как сам процесс сложен, а клиенты не любят нестабильность.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».