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Россияне стали чаще продавать наличные евро

Россияне в два раза чаще продавали евро в январе
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Россияне в январе в два раза чаще продавали наличные евро, чем покупали, доллары при этом продавали и покупали практически с одинаковой активностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

В публикации отмечается, что в январе россияне конвертировали доллары в два раза чаще, чем евро. Средний чек одного обмена с долларами в прошлом месяце составил $387, а с европейской валютой — €401.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко подчеркнул, что на стороне рубля остается увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России.

До этого экономист Елена Ведута заявила, что рубль в течение нескольких последних недель демонстрирует уверенное укрепление к доллару. В условиях инфляции и падения покупательского спроса это выглядит странно и объясняется торговой войной США с Китаем. По ее словам, в будущем такой рост чреват негативными последствиями.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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