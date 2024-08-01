Банк Англии впервые за 4 года снизил ключевую ставку

Банк Англии впервые за более чем четыре года снизил процентную ставку до 5%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение было принято голосованием 5-4, несмотря на неопределенность из-за отсутствия четких сигналов от центрального банка. Губернатор Эндрю Бейли заявил, что комитет будет действовать осторожно. Рынки оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 61%, хотя инфляция в Великобритании достигла целевого показателя БА в 2% в течение двух месяцев подряд.

Ставка Банка находилась на 16-летнем максимуме в 5,25% с августа 2023 года. Некоторые представители БА выражали озабоченность по поводу роста заработной платы и устойчивой инфляции в сфере услуг.

Бывший премьер-министр Риши Сунак приветствовал решение БА как «хорошую новость для домовладельцев» и признак того, что Лейбористская партия «унаследовала сильную экономику». Однако он выразил обеспокоенность тем, что повышение заработной платы в государственном секторе может поставить под угрозу дальнейшее снижение ставок.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Ранее Банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года.