Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк Англии впервые за 4 года снизил ключевую ставку

Банк Англии впервые с 2020 года снизил ключевую ставку

close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

Банк Англии впервые за более чем четыре года снизил процентную ставку до 5%. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Решение было принято голосованием 5-4, несмотря на неопределенность из-за отсутствия четких сигналов от центрального банка. Губернатор Эндрю Бейли заявил, что комитет будет действовать осторожно. Рынки оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 61%, хотя инфляция в Великобритании достигла целевого показателя БА в 2% в течение двух месяцев подряд.

Ставка Банка находилась на 16-летнем максимуме в 5,25% с августа 2023 года. Некоторые представители БА выражали озабоченность по поводу роста заработной платы и устойчивой инфляции в сфере услуг.

Бывший премьер-министр Риши Сунак приветствовал решение БА как «хорошую новость для домовладельцев» и признак того, что Лейбористская партия «унаследовала сильную экономику». Однако он выразил обеспокоенность тем, что повышение заработной платы в государственном секторе может поставить под угрозу дальнейшее снижение ставок.

Центробанк в минувшую пятницу повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5-3,5% до 3,5-4%.

Ранее Банк Японии повысил ставку до максимума с 2008 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами