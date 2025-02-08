Россия решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия не выплатит взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год

Россия не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за прошлый год. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что предложение не выплачивать ежегодный взнос поступило от российского МИД и согласовано с Минфином. Внешнеполитическое ведомство РФ должно будет проинформировать секретариат организации о принятом решении.

Европейская экономическая комиссия ООН — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. Она появилась в 1947 году для скорейшего восстановления разрушенных войной стран континента и содействия развитию экономического сотрудничества между ними. Сейчас в ее составе семь комитетов — по экологической политике, внутреннему транспорту, устойчивой энергетике, торговле, лесоматериалам, жилищному хозяйству и землепользованию и экономическому сотрудничеству и интеграции, — а также конференция европейских статистиков. Членами комиссии являются 56 стран, среди которых не только европейские государства, но и США, Канада, страны Азии и Ближнего Востока. Россия была в ее составе с момента основания. Сессии комиссии проходят два раза в год, секретариат находится в Женеве и включает преимущественно юристов, инженеров, статистиков и специалистов по вычислительной технике.

Ранее в Госдуме призвали отказаться от членства в ВОЗ.