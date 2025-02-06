В Минтрансе РФ анонсировали тестовый полет в аэропорт Сухума

Старовойт: тестовый полет в аэропорт в Сухуме запланирован на 7 февраля

Тестовый полет в восстановленный аэропорт в столице Абхазии Сухум должен состояться 7 февраля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Глава профильного ведомства провел встречу с и. о. президента Республики Абхазия Бадрой Гунба. Во время беседы он отметил, что Москва и Сухум рассчитывают открыть регулярное авиасообщение к началу летнего сезона 2025 года.

«Мы давно добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней», — добавил Старовойт.

По его словам, российские туристы заинтересованы в поездках в Абхазию. В связи с этим перед властями стоит задача сделать очень удобным транспортное сообщение между РФ и республикой.

В свою очередь, Гунба заявил, что восстановление аэропорта в Сухуме имеет для абхазского руководства большое значение. Как он сказал, его стране важно развивать инфраструктуру, которая будет способствовать улучшению взаимодействия с РФ.

«Безусловно, открытие международного аэропорта <...> придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики», — резюмировал Гунба.

Аэропорт в Сухуме был закрыт для полетов в 1993 году. В ноябре 2023 года Абхазия и РФ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, направленном на восстановление воздушной гавани.

Ранее министерство финансов РФ направило Абхазии средства для социально-экономического развития.