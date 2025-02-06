Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минтрансе РФ анонсировали тестовый полет в аэропорт Сухума

Старовойт: тестовый полет в аэропорт в Сухуме запланирован на 7 февраля
close
Sputnik Абхазия

Тестовый полет в восстановленный аэропорт в столице Абхазии Сухум должен состояться 7 февраля. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает РИА Новости.

Глава профильного ведомства провел встречу с и. о. президента Республики Абхазия Бадрой Гунба. Во время беседы он отметил, что Москва и Сухум рассчитывают открыть регулярное авиасообщение к началу летнего сезона 2025 года.

«Мы давно добрые соседи, и вы знаете, что с 2014 года на территории Сочи, Адлера, всего кластера действует всесезонный круглогодичный большой курорт. Конечно, гости курорта часто посещают Абхазию на несколько дней», — добавил Старовойт.

По его словам, российские туристы заинтересованы в поездках в Абхазию. В связи с этим перед властями стоит задача сделать очень удобным транспортное сообщение между РФ и республикой.

В свою очередь, Гунба заявил, что восстановление аэропорта в Сухуме имеет для абхазского руководства большое значение. Как он сказал, его стране важно развивать инфраструктуру, которая будет способствовать улучшению взаимодействия с РФ.

«Безусловно, открытие международного аэропорта <...> придаст особый импульс развитию этих взаимоотношений. Это улучшение экономического потенциала и возможностей республики», — резюмировал Гунба.

Аэропорт в Сухуме был закрыт для полетов в 1993 году. В ноябре 2023 года Абхазия и РФ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, направленном на восстановление воздушной гавани.

Ранее министерство финансов РФ направило Абхазии средства для социально-экономического развития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами