В Британии заявили о близком дефолте

Политик Фрост заявил, что Великобритания находится на грани дефолта

Бывший министр канцелярии британского кабмина по связям с Евросоюзом Дэвид Фрост заявил, что Великобритания находится на грани неизбежного дефолта. Его слова приводит The Telegraph.

«Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», — объяснил свою позицию Фрост.

По словам Фроста, экономика Великобритании стремительно приближается к банкротству из-за роста налоговой нагрузки, госдолга и расходов бюджета. Также он отметил «стремительное» падение объема Валового внутренного продукта (ВВП) на душу населения из-за высоких цен на энергоносители и нелегальной миграции. При этом путей выхода из ведущего в долговую яму тупика политик пока не видит.

«Повышение налогов приведет к рецессии, сокращение расходов бюджета не оценят избиратели, а изменение законодательства в значимых масштабах приведет к непредвиденным последствиям», — описал ситуацию Фрост.

До этого в США анонсировали чрезвычайные меры против дефолта.

Ранее экономист рассказал, что делать при трудностях с погашением кредита.