Россия впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

Россия в прошлом году впервые за десять лет поставила Южной Корее вертолеты

В 2024 году Россия впервые за десять лет осуществила поставку вертолетов в Южную Корею. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы.

Общие объемы импорта азиатской страной частей летательных аппаратов из РФ в прошлом году составили $5,2 млн, или 34,5 тонны. За год они снизились на 69,2% — этот показатель является самым низким с 2022 года.

Южная Корея приобрела у России различные запчасти самолетов, вертолетов и беспилотников — на $2,9 млн, а также винты — на $2,04 млн. В небольших объемах были импортированы шасси и их части — на $261 тыс.

Кроме деталей, Сеул впервые с 2014 года купил у Москвы вертолеты на $4,1 млн — это были машины с собственной массой свыше 2 тонн.

Суммарный импорт азиатской страной из РФ летательных аппаратов и комплектующих для них в прошлом году составил $9,3 млн за 39,8 тонны.

До этого сообщалось, что холдинг «Вертолеты России» (входит в государственную корпорацию «Ростех») планирует начать использование беспилотных вертолетов БАС-200 в Арктике для различных исследовательских задач.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают вертолет, который в полете превращается в самолет.