Россиянам рассказали, как открыть бизнес на пенсии

Чтобы заниматься бизнесом на пенсии, россиянам нужно сделать два шага. Закон не запрещает представителям старшего поколения открывать свое дело, заявила «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Открывать бизнес на пенсии в 2025 году стоит только с оглядкой на индивидуальные обстоятельства и возможности. Закон не запрещает пенсионерам открывать свое дело. По правилам, гражданин может заниматься предпринимательством без образования юридического лица, для этого можно стать либо индивидуальным предпринимателем, либо обзавестись статусом самозанятого и платить налог на профессиональный доход. Для этого нужно подать заявление через мобильное приложение «Мой налог» или на «Госуслугах». Чтобы начать бизнес, необходимо выбрать отделение налоговой инспекции. Это первый шаг, который нужно сделать», — отметила Епифанова.

Она пояснила, что если у вас в паспорте есть отметка о регистрации по месту жительства, документы нужно подавать в ту налоговую инспекцию, которая относится к месту жительства. Если отметки нет — подавать заявление в налоговую по месту фактического проживания.

Второй шаг — составить детальный бизнес-план с расчетами начальных затрат и ожидаемой прибыли, рассмотреть возможность ведения бизнеса с минимальными вложениями или вовсе без них (скажем, услуги на дому). Епифанова уточнила, что если вы намерены заниматься какими-то лицензируемыми видами деятельности, следует изучить требования к лицензиям и сертификатам.

Епифанова сказала, что сферы для предпринимателей на пенсии чрезвычайно разнообразны — это может быть изготовление подарков и сувениров, декоративных свечей или мыла, фермерское хозяйство, тепличный бизнес, охранные услуги, консультации по безопасности, удаленное консультирование (юридические или бухгалтерские услуги), репетиторство по предметам, в которых имеются опыт и знания, посуточная аренда квартиры. Если есть уверенные стартовые возможности, можно открыть небольшой магазин или киоск с ходовыми товарами повседневного спроса, посоветовала сенатор.

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