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Названа доля россиян, готовых взять кредит за улыбку

«Выберу.ру»: каждый десятый россиянин готов брать кредит за улыбку
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Пресс-служба Сбера

Каждый десятый россиянин готов воспользоваться биометрией при оформлении вклада или кредита без личного присутствия в офисе банка. Таковы данные опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

57% респондентов заявили, что уже используют биометрию для входа в приложении банков, 31% оплачивают покупки улыбкой, а 12% — вход в метро.

В то же время 6% участников опроса отметили, что пока не пробовали оформлять банковские продукты с помощью биометрии, но относятся к идее положительно. 9% опрошенных нейтрально воспринимают такую опцию.

При этом 75% признались, что пока не поддерживают использование биометрии при оформлении банковских продуктов по разным причинам. Люди боятся утечки данных, мошенничества, а некоторые считают технологию сложной.

«Для успешного использования биометрии россиян важно сосредоточиться на усилении мер защиты данных и просветительской работе. Чем больше люди будут понимать, как работает система и какие гарантии безопасности предусмотрены, тем быстрее удастся преодолеть настороженность и повысить доверие к новым технологиям», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

В конце декабря 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам оформлять вклады и кредиты по биометрии без личного присутствия в офисе банка.

Ранее сообщалось, что в России расширили перечень случаев использования биометрии.

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