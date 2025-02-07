Названы города с самыми дешевыми квартирами

В январе 2025 года городами с самыми дешевыми квадратными метрами новых квартир стали Самара, Волгоград и Воронеж, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Средняя цена одного квадратного метра студий в новостройках Самары составила 134 тыс. рублей, в Воронеже — 133 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону — 162 тыс. рублей.

Квадратный метр в «однушках» Самары стоит около 129 тыс. рублей, в Воронеже — 133 тыс. рублей, в Волгограде — 140 тыс. рублей. Медианная стоимость «квадрата» двухкомнатных квартир в Самаре достигает 125 тыс. рублей, Воронежа — 127 тыс. рублей, Волгограда — 138 тыс. рублей.

В «трешках» средняя цена квадратного метра в Волгограде составляет 114 тыс. рублей, в Самаре — 122 тыс. рублей, в Краснодаре — 134 тыс. рублей.

Лидерами рейтинга городов с самой высокой медианной ценой «квадратов» в новостройках традиционно стали Москва, Санкт-Петербург и Казань.

По итогам января стоимость одного квадратного метра в студиях столицы составила 372 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 269 тыс. рублей, в Казани — 268 тыс. рублей.

Медианная цена метра однокомнатной квартиры в Москве — 400 тыс. рублей, в Петербурге — 278 тыс. рублей, в Казани — 248 тыс. рублей. «Квадрат» двухкомнатной квартиры в Москве в среднем обойдется в 378 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 292 тыс. рублей, в Казани — 214 тыс. рублей. Медианная цена одного метра «трешек» в тех же городах-миллионниках — 403 тыс. рублей, 283 тыс. рублей и 208 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в феврале.

Ранее сообщалось, что в Москве резко сократится число квартир бизнес-класса.