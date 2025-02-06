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Германия переключилась на работу с самым грязным энергоносителем

Bloomberg: Германия нарастила объем сжигания угля из-за безветренной погоды
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Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Германия стала активнее генерировать электроэнергию за счет сжигания угля, написало агентство Bloomberg.

По данным издания, перейти на этот способ производства электричества немецким угольным электростанциям пришлось из-за безветренной погоды. 5 февраля ветряные электростанции выработали всего около пяти гигаватт энергии. Для сравнения, в декабре 2023 года речь шла о рекордных 53 гигаваттах.

6 февраля производство энергии при помощи сжигания угля выросло до 8,1 гигаватт, что стало максимальным значением с февраля 2024 года.

Еще одним фактором, который вынудил Германию все активнее полагаться на сжигание самого грязного энергоносителя, стал отказ страны от атомных электростанций. Последняя закрылась в стране в 2023 году.

Во второй половине января Bloomberg написал, что власти Германии отменяют 1000 проектов по строительству ветряных электростанций. По информации агентства, причиной такого решения стали предлагаемые поправки к энергетическому законодательству. Речь идет об отмене предварительного одобрения для некоторых ветряных электростанций.

Ранее два крупных покупателя российского угля сократили закупки.

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