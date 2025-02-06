Россияне стали покупать больше парфюмерии в 2024 году

Доля одеколонов, туалетной и парфюмированной воды в общем объеме продаж парфюмерии на российском рынке по итогам 2024 года выросла на 3% относительно показателей 2023 года, до 15,6%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор маркировки «Честный знак»).

По итогам 2024 года таких товаров россияне купли на 6% больше по сравнению с итогами 2023 года. При этом в целом траты на такую парфюмерию выросли на 35% год к году.

Также газета привела данные компании «Infoline-аналитика», согласно которым в 2023 году российский рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода без учета бытовой химии составил 950 млрд рублей, увеличившись относительно 2022 года на 17%. Данные за 2024 год в компании не привели.

В июле президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова посоветовала при выборе аромата не торопиться и дождаться раскрытия его базовых нот. По ее словам, нередко бывает так, что, брызнув духи на запястье, человек приходит в восторг от аромата, однако спустя несколько часов запах начинает раздражать.

Ранее парфюмер перечислила ароматы, которые помогут настроиться на работу.