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Назван способ безошибочно подобрать духи

Парфюмер Чернышова: понять, нравятся духи или нет, можно только спустя три часа

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Shutterstock

При выборе аромата важно не торопиться и дождаться раскрытия его базовых нот. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дала президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова. По ее словам, нередко бывает так, что брызнув духи на запястье, человек приходит в восторг от аромата, однако спустя несколько часов, запах начинает раздражать.

Она пояснила, что после того, как духи оказываются на коже, первыми обнажаются верхние ноты. Как правило, это цитрусы, специи, свежесть, зелень. Спустя порядка 20 минут раскрываются молекулы средних нот, к примеру цветочные, фруктовые, древесные или хвойные.

«После исчезновения средних обнажаются базовые ноты, которые и обеспечивают стойкость аромата. К ним относятся древесные, мускусные, ванильные, табачные, бальзамические и амбровые. И вот они нередко разочаровывают», — отметила Чернышова.

Чтобы выбрать аромат безошибочно, эксперт посоветовала нанести духи на запястье и подождать два-три часа, — до полного исчезновения верхних и средних нот.

Парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева до этого рассказала о самых удачных мужских ароматах. Таковыми, по ее словам, являются ноты мандарина, кожи, табака и мяты.

Она также советует мужчинам рассмотреть варианты с кардамоном, сандалом и лавандой. Еще один вариант — перец, который придает пикантности и древесным, и цветочным, и восточным парфюмам.

Ранее парфюмер перечислила ароматы, которые идеально подойдут на лето.

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