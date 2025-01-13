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Парфюмер перечислила ароматы, которые помогут настроиться на работу

Парфюмер Глюк: аромат мяты поможет настроиться на работу
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Ароматы мяты, вербены, имбиря и пачули помогут настроиться на работу и взбодриться. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк.

Она уточнила, что они могут придать ясности мышлению. По ее словам, для этой цели также подойдут свежие акватические и минеральные ноты в парфюмах, а также ноты базилика.

«Рекомендую приобретать диффузоры для дома с нотой базилика, чтобы всегда легко выходить в рабочий режим. А еще можно капнуть пару капель эфирного масла растения в диффузор или увлажнитель воздуха», — сказала Глюк.

Парфюмер Екатерина Сиордия до этого говорила, что мужчинам, которые собираются на первое свидание, можно выбрать парфюм с теплыми древесными нотами, женщинам — со сливочным или цветочным оттенком. По ее словам, для мужчин также подойдут ароматы с легким кожаным оттенком, которые придают брутальности и бунтарства. Девушкам она советует рассмотреть ароматы с гурманскими нотами, которые не будут быть солирующими, потому что переслащенный запах может оттолкнуть партнера.

Ранее сообщалось, что ученые создали искусственные рецепторы для распознавания запахов.

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