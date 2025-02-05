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В ЦБ понизили ожидания по средней ключевой ставке

Аналитики ЦБ снизили ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год до 20,5%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аналитики снизили прогнозы по ключевой процентной ставке на 2025 год и немного повысили на 2026 год, согласно февральскому опросу, проведенному Банком России. Ожидается, что в 2025 году ставка составит 20,5% годовых, что на 0,8 процентного пункта меньше, чем ранее предполагалось.

В 2026 году прогнозируется повышение до 15% годовых, что на 0,4 процентного пункта выше предыдущих расчетов.

Что касается инфляции, то ее прогноз на 2025 год увеличен до 6,8%, а на 2026 год — до 4,6%. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 2027 году.

Также аналитики немного повысили прогнозы по росту валового внутреннего продукта (ВВП) для 2025 и 2027 годов, ожидая прирост на 1,6% и 2,0% соответственно. В 2026 году темпы роста останутся на уровне 1,7%. В целом, долгосрочные прогнозы роста также немного улучшены до 1,9%. По прогнозам, к 2027 году ВВП вырастет на 11,9% по сравнению с 2021 годом.

5 февраля финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Банк России на одном из своих следующих заседаний может поднять ключевую ставку на 1–2%.

Ранее был предсказан курс рубля к доллару на февраль.

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