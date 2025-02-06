Эксперт назвала главные ошибки соискателей на собеседованиях при устройстве на работу

При устройстве на работу российские соискатели допускают несколько главных ошибок. Об этом газете «Известия» рассказала сооснователь и управляющий партнер агентства по поиску топ-менеджмента Exeq Софья Беляндинова.

Эксперт отметила, что несмотря на дефицит специалистов на многих уровнях, компании все чаще отказывают претендентам из-за несоответствия их компетенций требованиям вакансии.

По ее словам, первой ошибкой кандидатов является чрезмерное внимание к техническим навыкам (hard skills) и игнорирование гибких навыков. Соискатель, способный показать свою адаптивность, способность к стратегическому мышлению и наличие soft skills (гибких навыков), оказывается в выигрышном положении.

Следующая ошибка заключается в простом пересказывании резюме. Между тем важно представить потенциальному работодателю историю своего карьерного роста как цепочку решений и достижений, продиктованных бизнес-целями и вызовами рынка. Без этого даже успешный опыт производит недостаточное впечатление.

И третьей ошибкой является поверхностное понимание претендентом потребностей бизнеса и культуры компании, игнорирование ее бизнес-динамики. Соискатели часто ориентируются лишь на формальные требования вакансии и не пытаются понять, какие именно неявные ожидания имеются у работодателя.

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