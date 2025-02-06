Стало известно о сумме штрафов за утечки персональных данных в 2024 году

Суды в 2024 году назначили штрафы на сумму 2 млн рублей по фактам утечек персональных данных россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в прошлом году было выявлено 135 фактов утечек персональных данных, которые содержали 710 млн записей. Большинство из них зафиксировали у компаний, которые работают в сфере торговли и услуг.

До этого руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев рассказал, что утечка персональных данных грозит попаданием в теневые базы мошенников и другими неприятностями. Избежать этого можно, следуя нескольким правилам, первое из которых — это обязательное соблюдение цифровой гигиены.

Объем утечек персональных данных россиян за год вырос на 70%. Мошенникам удалось получить 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов. Утечки данных были обнаружены в даркнете, а также на закрытых и публичных форумах и в Telegram-каналах.

Ранее в «Ростелекоме» прокомментировали утечку данных.