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Пекин хочет получить уступки для торговли от сделки с США по TikTok

WP: владелец TikTok затягивает переговоры о продаже на фоне американских пошлин
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Fred Greaves/Reuters

Китайская корпорация ByteDance — владелец сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok — затягивает обсуждение его продажи, ожидая согласия правительства КНР после введения новых пошлин на импорт китайских товаров в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что власти Китая, вероятнее всего, планируют придерживаться «жесткого подхода». Пекин скорее позволит «крах деятельности» TikTok в США, чем одобрит продажу, поскольку ожидает «крупную сделку» с Белым домом.

Источники утверждают, что соглашение должно включать в себя значительные уступки в сфере торговли и технологической политики.

28 января американский президент Дональд Трамп сообщил об интересе корпорации Microsoft к приобретению сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok.

В апреле 2024 года его предшественник Джо Байден подписал закон, согласно которому платформа должна перейти под управление американской компании, иначе ее работа на территории страны будет запрещена.

19 января TikTok в стране заблокировали по решению Байдена. Сервис пропал из магазина Apple, а при попытке зайти в само приложение появлялось объявление: «Закон, запрещающий TikTok, вступил в силу в США». Однако спустя 12 часов соцсеть снова заработала после обещания Трампа восстановить ее работу. Вскоре политик подписал указ о видеосервисе TikTok, откладывающий введение запрета на соцсеть на 75 дней. Документ предусматривает, что платформа сможет продолжить работу на территории США, если 50% видеосервиса будет продано американским инвесторам.

Ранее Трамп заявил, что Китай не будет иметь отношения к TikTok.

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