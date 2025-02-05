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Т-Банк приобрел Центральный телеграф на Тверской улице

Т-банк закрыл сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской улице
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KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Т-Банк завершил сделку по покупке здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве у девелопера Vos'ho. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Переговоры о приобретении начались весной 2024 года, однако тогда стороны сделки опровергли информацию. Один из источников отметил, что Т-Банк планирует использовать здание для своего университета.

Стоимость объекта оценивается в 35–43 миллиарда рублей. Центральный телеграф, построенный в 1925–1927 годах по проекту архитектора Ивана Рерберга, является объектом культурного наследия. Vos'hod проводит реконструкцию, планируя создать многофункциональное пространство с офисами и магазинами, открытие которого ожидается в конце 2025 года.

1 января сообщалось, что Росбанк присоединился к Т-банку в качестве филиала.

До этого миллиардер Владимир Потанин сообщил, что интеграция Тинькофф Банка и Росбанка будет проведена на базе справедливой рыночной оценки, при этом Тинькофф будет оценен с адекватной премией к рынку. После объединения Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды. По мнению Потанина, интеграция может создать универсальную банковскую группу с уникальным набором финансовых услуг для клиентов обоих банков.

Ранее Райффайзенбанк проиграл суд на 195 млрд рублей.

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