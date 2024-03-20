Владимир Потанин рассказал об условиях слияния Тинькофф и Росбанка

Интеграция Тинькофф Банка и Росбанка будет проведена на базе справедливой рыночной оценки, при этом Тинькофф будет оценен с адекватной премией к рынку. Об этом заявил миллиардер Владимир Потанин, которому принадлежат оба банка, передает ТАСС.

После объединения Тинькофф и Росбанк сохранят свои лицензии, бренды и команды.

«Считаю, что создание объединенной структуры с точки зрения ее продуктовой линейки, удобства пользования, а также роста стоимости и финансовой устойчивости полностью отвечает интересам клиентов, акционеров и регулятора», — отметил Потанин.

До этого миллиардер заявлял, что считает перспективным предложение по интеграции Росбанка и Тинькофф Банка. В 2023 году, когда «Интеррос» приобрел оба актива, Потанин утверждал, что планов по объединению банков нет.

По мнению Потанина, интеграция может создать универсальную банковскую группу с уникальным набором финансовых услуг для клиентов обоих банков. Совет директоров TCS предложит акционерам рассмотреть вопрос о присоединении Росбанка.

Росбанк «Интеррос» купил у Societe Generale в апреле 2022 года после ухода французов из России. Затем он приобрел 35% Тинькофф у Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) после его критики спецоперации на Украине. Тиньков заявлял, что продал актив «за копейки», Потанин отвергал это.

До этого стало известно, что «Черноголовка» купила бизнес по производству детского питания Kraft Heinz.

Ранее Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу.