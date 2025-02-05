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В Петербурге планируют повысить престиж профессий в промышленной сфере

Парламент Петербурга планирует повысить престиж рабочих профессий
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Александр Коркка/РИА Новости

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект, направленный на повышение престижа профессий в промышленной сфере. Об этом сообщает «Мойка78». Документ предполагает расширение полномочий городских властей для содействия развитию кадрового потенциала предприятий.

Кроме того, согласно пояснительной записке, школьникам предлагается дать возможность пройти профессиональную подготовку по выбранным профессиям на базе предприятий города.

Также власти Петербурга намерены стимулировать развитие новых моделей образовательных организаций — детских технопарков, технических кружков, ресурсных и инновационных центров, домов творчества, инженерных классов.

В конце января замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин заявил, что в ближайшие пять лет будет необходимо заместить около 11 млн рабочих мест.

По его словам, большая часть этих специалистов потребуется для замены выходящих на пенсию работников. Как минимум в обрабатывающей промышленности потребуется заместить около 1,6 млн позиций.

Ранее стало известно, что треть россиян готовы переобучиться и перейти в рабочую профессию.

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