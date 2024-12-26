Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен покупатель торгового центра «Outlet Village Пулково»

ТЦ «Outlet Village Пулково» продадут российскому холдингу за миллиарды рублей
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Торговый центр «Outlet Village Пулково» (35,5 тыс. кв. м) на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге и часть «Outlet Village Белая Дача» (общая площадь — 37,2 тыс. кв. м) в Московской области перейдут в собственность инвестиционного холдинга «Кама капитал». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В декабре правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке объекта, которым в настоящее время владеет американский фонд Hines. Рыночная стоимость двух аутлетов составляет 25 млрд руб. без учета дисконта.

Сделка будет закрыта в ближайшее время, после чего Hines продолжит управлять объектами.

«Кама капитал» специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Портфель включает 450 тыс. кв. м. Один из акционеров холдинга — его генеральный директор Рустем Зарипов.

Год назад Hines продал офисный комплекс «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве логистическому оператору «Лидертранс». По словам консультантов, продать объект стороны решили в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Ранее крупная израильская компания продала свой торговый центр в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами