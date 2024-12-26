Стал известен покупатель торгового центра «Outlet Village Пулково»

Торговый центр «Outlet Village Пулково» (35,5 тыс. кв. м) на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге и часть «Outlet Village Белая Дача» (общая площадь — 37,2 тыс. кв. м) в Московской области перейдут в собственность инвестиционного холдинга «Кама капитал». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В декабре правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке объекта, которым в настоящее время владеет американский фонд Hines. Рыночная стоимость двух аутлетов составляет 25 млрд руб. без учета дисконта.

Сделка будет закрыта в ближайшее время, после чего Hines продолжит управлять объектами.

«Кама капитал» специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. Портфель включает 450 тыс. кв. м. Один из акционеров холдинга — его генеральный директор Рустем Зарипов.

Год назад Hines продал офисный комплекс «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве логистическому оператору «Лидертранс». По словам консультантов, продать объект стороны решили в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

Ранее крупная израильская компания продала свой торговый центр в России.